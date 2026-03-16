Лариса Казакова назначена и.о. министра образования Пензенской области

Пенза, 16 марта 2026. PenzaNews. Директор пензенского колледжа транспортных технологий, председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова назначена исполняющей обязанности министра образования Пензенской области. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

Первым заместителем министра образования Пензенской области является Михаил Денисов, заместителями министра — Оксана Милаева, Надежда Бильдий, Галина Денисенко.

13 марта губернатор Пензенской области Олег Мельниченко отправил в отставку Алексея Фомина, который возглавлял министерство образования с конца декабря 2024 года.

Глава региона отметил, что Алексей Фомин «не проявил себя как эффективный руководитель».

По его словам, «беззубая политика министерства привела к появлению ряда проблем в сфере образования».

В частности, губернатор указал на провалы в воспитательной работе, в организации питания школьников и ремонта образовательных учреждений.

В конце января 2026 года Алексей Фомин получил выговор за срыв сроков заключения контрактов на питание учеников.