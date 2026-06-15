Лариса Казакова проверила ход ремонта школы в селе Кижеватово Образование

Пенза, 15 июня 2026. PenzaNews. Министр образования Пензенской области Лариса Казакова проверила ход капитального ремонта школы имени Героя Советского Союза А.М. Кижеватова в селе Кижеватово Бессоновского района.

Фото: Minobr.pnzreg.ru

«Работы ведутся активно и с соблюдением всех норм. Капитальный ремонт этой школы — важный шаг в создании современных и комфортных условий для наших учеников и педагогов. Очень важно, что мы не только обновляем само здание, но и системно подходим к оснащению образовательного процесса, приобретая новое оборудование и учебные материалы», — отметила она в ходе визита на объект.

Согласно информации, размещенной на сайте министерства образования Пензенской области, 3-этажное кирпичное здание школы в селе Кижеватово было построено 1967 году. Оно рассчитано на 640 учащихся. В настоящее время в 17 классах обучаются 288 детей, с ними работают 27 педагогов.

В связи с проведением капитального ремонта с 16 марта по 26 мая 2026 года образовательный процесс был организован на базе дошкольного учреждения села Кижеватово и в здании ДК «Юность», был задействован школьный автобус.

Финансирование работ по капитальному ремонту осуществляется в рамках региональных проектов, направленных на модернизацию школьных систем образования. На эти цели из федерального, областного и местного бюджетов выделено около 85 млн. рублей.

На приобретение средств обучения и воспитания предусмотрено около 9,3 млн. рублей. Уже заключены контракты на поставку мебели, оборудования для кабинетов, компьютерной техники, интерактивных панелей, 3D-принтеров и другого оборудования.