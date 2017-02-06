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В Пензе проверят состояние теплосетей

11:01 | 06.02.2017 | ЖКХ

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Пенза, 6 февраля 2017. PenzaNews. Представители управляющих компаний и МКП «Теплоснабжение города Пензы» проверят состояние тепловых сетей в микрорайонах с большим скоплением ветхих домов. Об этом сообщил и.о. мэра Сергей Волков.

В Пензе проверят состояние теплосетей

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Наша главная задача сейчас, которая поставлена перед управляющими компаниями и МКП «Теплоснабжение», провести ревизию ветхих домов. Особенно это касается района Север, Железнодорожного района, где мы в ходе ликвидации аварии видели достаточно беспроектный монтаж тепловых сетей. [Необходимо это] привести в надлежащий вид», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве Пензенской области в понедельник, 6 февраля.

Сергей Волков пояснил, что ремонт теплосетей будет проводиться летом 2017 года.

Он добавил, что в настоящее время отсутствие тепла в отдельных квартирах связано с техническими работами.

Сергей Волков отметил также, что, по заверению представителей ПАО «Т Плюс», приняты все меры, чтобы событий, подобных произошедшим 26 января и 1 февраля, в будущем не происходило.
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