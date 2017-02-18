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В Иссинском районе прокуратура потребовала обнародовать данные о качестве воды

10:00 | 18.02.2017 | ЖКХ

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Исса, 18 февраля 2017. PenzaNews. Прокуратура потребовала опубликовать данные о привлечении к ответственности руководителей ресурсоснабжающих организаций, поставляющих питьевую воду жителям Иссинского района Пензенской области, за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к питьевой воде.

В Иссинском районе прокуратура потребовала обнародовать данные о качестве воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Отсутствие в свободном доступе информации о качестве питьевой воды существенно нарушает права граждан на ее получение и создает условия для развития заболеваний, связанных с потреблением воды, не соответствующей требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

Она уточнила, что в адрес шести глав администраций сельсоветов внесены представления об устранении нарушений.

«Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении», — добавила собеседница агентства.
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