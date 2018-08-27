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В Пензе продолжаются работы на плотине у ТЭЦ-1

09:10 | 27.08.2018 | ЖКХ

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Пенза, 27 августа 2018. PenzaNews. Специалисты продолжают работы на плотине, благодаря которой вода из реки Суры используется для технологических нужд пензенской ТЭЦ-1.

В Пензе продолжаются работы на плотине у ТЭЦ-1

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Согласно паспорту объекта, на нем трудятся представители ООО «СК «Мостострой». По заказу филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» им предстоит выполнить первый этап реконструкции рисбермы бетонной плотины.

Подрядная организация была определена по результатам плановой децентрализованной закупки у единственного источника. Как следует из протокола преддоговорных переговоров, опубликованного на официальном портале госзакупок, стороны согласовали стоимость договора в размере около 76 млн. рублей.

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Предполагается, что запланированные на 2018 год работы на объекте будут завершены в ноябре.

Ранее руководитель филиала «Мордовский» ПАО «Т Плюс» Андрей Ванин сообщил, что дно реки в нижнем бьефе необходимо выровнять, выстелить высокопрочным гранитным щебнем с послойным уплотнением, после чего уложить на него железобетонные плиты. Также предусмотрены бетонные работы по устройству одноступенчатого перепада и укрепление берега шпунтовыми сваями.

Для обеспечения возможности выполнения этих работ осушена часть русла реки Суры.

Завершить реконструкцию намечено в 2019 году.

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