В Пензе тепло поступило в 97% многоквартирных домов ЖКХ

Пенза, 28 сентября 2019. PenzaNews. Тепло поступило в 2 тыс. 983 многоквартирных дома Пензы, что составляет 97% от общего числа.

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Отопление есть во всех школах и стационарах, в 99% детских садов и учреждений культуры, в 98% объектов здравоохранения.

Комментируя эти данные в ходе заседания оперативного штаба по пуску тепла, состоявшегося в мэрии вечером в пятницу, 27 сентября, заместитель главы администрации города Юрий Ильин пояснил, что позитивная тенденция наблюдается прежде всего благодаря надлежащей работе ресурсоснабжающей организации «Т Плюс теплосеть Пенза».

«В этом году компания качественно поработала в межотопительный период, был проведен большой объем мероприятий по реконструкции», — отметил он.

Вице-мэр добавил, что также специалисты ответственно подошли к вопросу опрессовки тепловых сетей.

«Это дало свои результаты в период старта отопительного сезона», — цитирует Юрия Ильина пресс-служба мэрии Пензы.