Фонд ЖКХ перечислит Пензенской области более 51 млн. рублей ЖКХ

Пенза, 23 июня 2021. PenzaNews. Правление Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства одобрило перечисление Пензенской области более 51 млн. рублей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального управления ЖКХ и гражданской защиты населения.

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«Правлением фонда рассмотрены реестры контрактов, предоставленные субъектами РФ, в том числе и Пензенской областью. В соответствии с представленным реестром контрактов на строительство (приобретение) квартир для переселения граждан из аварийного жилья правлением фонда одобрено перечисление Пензенской области 51,26 млн. рублей, которые будут направлены на оплату выполненных работ по строительству многоквартирных домов в Заводском районе Пензы», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что расселение аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года, осуществляется в рамках федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жилье и городская среда».