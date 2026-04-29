00:43:52 Четверг, 30 апреля
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Более 35 тыс. жителей Пензенской области приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства

18:07 | 29.04.2026 | ЖКХ

Печать

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Более 35 тыс. жителей Пензенской области приняли участие в стартовавшем 21 апреля всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«На голосование выставлено 95 объектов в 28 муниципалитетах области. Победителя определят в каждом из них. По состоянию на 29 апреля в областном центре лидируют сквер «Дружбы», набережная Арбековских прудов и парк культуры и отдыха «Комсомольский», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в Сердобске большинство голосов отдано за пешеходные зоны на улицах Максима Горького и Ленина.

«В Никольске впереди сквер около школы искусств, в Спасске — Советская площадь, в Городище — стадион «Юность», — отмечается в сообщении.

В нем напоминается, что проголосовать за объекты благоустройства можно на сайте Zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня.


2007–2026 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама