Более 35 тыс. жителей Пензенской области приняли участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства ЖКХ

Пенза, 29 апреля 2026. PenzaNews. Более 35 тыс. жителей Пензенской области приняли участие в стартовавшем 21 апреля всероссийском онлайн-голосовании по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте министерства ЖКХ и гражданской защиты населения региона.

«На голосование выставлено 95 объектов в 28 муниципалитетах области. Победителя определят в каждом из них. По состоянию на 29 апреля в областном центре лидируют сквер «Дружбы», набережная Арбековских прудов и парк культуры и отдыха «Комсомольский», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что в Сердобске большинство голосов отдано за пешеходные зоны на улицах Максима Горького и Ленина.

«В Никольске впереди сквер около школы искусств, в Спасске — Советская площадь, в Городище — стадион «Юность», — отмечается в сообщении.

В нем напоминается, что проголосовать за объекты благоустройства можно на сайте Zagorodsreda.gosuslugi.ru до 12 июня.