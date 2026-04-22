На онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году от Пензенской области выставлено 95 объектов

22.04.2026 | ЖКХ

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. 95 объектов выставлено от Пензенской области на всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году, или дизайн-проектов для реализации уже отобранных объектов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

На онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году от Пензенской области выставлено 95 объектов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Впервые по количеству предложенных территорий лидирует Кузнецк (12 объектов), опередив Пензу (11 объектов). Также большое количество территорий на выбор жителей представили Заречный и Сердобск (по 6 объектов), — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 2026 году расширена география участников проекта: помимо восьми крупнейших городов и поселений Пензенской области, к нему присоединились опорные населенные пункты, в результате проголосовать смогут жители 28 муниципальных образований.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В 2026 году оно стартовало 21 апреля и завершится 12 июня.

В голосовании могут принять участие жители муниципальных образований с населением более 20 тыс. человек. По решению субъекта РФ голосование может проводиться в муниципальных образованиях и с меньшей численностью населения.

Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, — 14 лет.

Каждый участник голосования может выбрать одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий. Сделать это можно на сайте Zagorodsreda.gosuslugi.ru.


