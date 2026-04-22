На онлайн-голосование по выбору общественных территорий для благоустройства в 2027 году от Пензенской области выставлено 95 объектов ЖКХ

Пенза, 22 апреля 2026. PenzaNews. 95 объектов выставлено от Пензенской области на всероссийское онлайн-голосование по выбору общественных территорий, планируемых к благоустройству в первоочередном порядке в 2027 году, или дизайн-проектов для реализации уже отобранных объектов. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте регионального правительства.

«Впервые по количеству предложенных территорий лидирует Кузнецк (12 объектов), опередив Пензу (11 объектов). Также большое количество территорий на выбор жителей представили Заречный и Сердобск (по 6 объектов), — сказано в тексте.

В нем отмечается, что в 2026 году расширена география участников проекта: помимо восьми крупнейших городов и поселений Пензенской области, к нему присоединились опорные населенные пункты, в результате проголосовать смогут жители 28 муниципальных образований.

Всероссийское онлайн-голосование за объекты благоустройства организовано в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в национальный проект «Инфраструктура для жизни». В 2026 году оно стартовало 21 апреля и завершится 12 июня.

В голосовании могут принять участие жители муниципальных образований с населением более 20 тыс. человек. По решению субъекта РФ голосование может проводиться в муниципальных образованиях и с меньшей численностью населения.

Минимальный возраст гражданина, допущенного до голосования, — 14 лет.

Каждый участник голосования может выбрать одну территорию для благоустройства или проголосовать за дизайн-проекты ранее отобранных территорий. Сделать это можно на сайте Zagorodsreda.gosuslugi.ru.