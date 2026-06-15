В Пензенской области завершены запланированные на 2026 год работы по замене лифтов в многоквартирных домах ЖКХ

Пенза, 15 июня 2026. PenzaNews. Работы по замене устаревших лифтов в многоквартирных домах, запланированные на 2026 год, выполнены в Пензенской области в полном объеме. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Запланированные на этот год работы по замене устаревших лифтов в многоквартирных домах региона выполнены на 100%. По программе капитального ремонта общего имущества установлено 74 новых подъемника в 23 МКД, из них в Пензе — 55, в Кузнецке — девять, в Заречном — шесть, в Сердобске — четыре», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в понедельник, 15 июня.

Он добавил, что таким образом обеспечена безопасность жилого пространства 15 тыс. человек.

«Часть расходов профинансирована из бюджета Пензенской области за счет высвободившихся средств от списания региону двух третей задолженности по бюджетным кредитам. Благодаря этому механизму на замену лифтов только в текущем году было направлено 190 млн. рублей», — уточнил Олег Мельниченко.

Губернатор обратил внимание на то, что за 10 лет по программе капитального ремонта в домах на территории Пензенской области установлено более 1,5 тыс. новых лифтов.

«Важно, чтобы в регионе не осталось лифтов со сроком службы свыше 25 лет. До 2030 года нужно заменить еще около 340. Сейчас ведем подготовку к работам в следующем году», — пояснил он.