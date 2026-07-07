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В правительстве Пензенской области обсудили итоги реализации инвестпрограмм субъектов электроэнергетики за 2025 год

14:03 | 07.07.2026 | ЖКХ

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Пенза, 7 июля 2026. PenzaNews. Итоги реализации инвестиционных программ субъектов электроэнергетики в Пензенской области за 2025 год стали одной из главных тем заседания правительства региона, состоявшегося во вторник, 7 июля.

В правительстве Пензенской области обсудили итоги реализации инвестпрограмм субъектов электроэнергетики за 2025 год

Фото: Pnzreg.ru

«В прошлом году электросетевые компании реализовали семь инвестпрограмм. Реконструировано 37 трансформаторных подстанций, построено 24. Заново проложено и модернизировано 292 км линий электропередачи. Установлено свыше 15 тыс. приборов учета электрической энергии», — написал губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в своем канале в мессенджере «Макс» по итогам заседания.

Он отметил, что одним из ключевых мероприятий филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго», обслуживающего в регионе 65% объектов электросетевого хозяйства, является строительство подстанции «Заря-2» мощностью 50 МВт.

«В прошлом году выполнены проектные работы, в 2026-2027 годах будет продолжаться строительство. Источник питания прежде всего предназначен для электроснабжения новых производственных объектов», — уточнил глава региона.

Олег Мельниченко добавил, что в 2026-2029 годах техническое перевооружение запланировано во всех 10 субъектах электроэнергетики Пензенской области.

«Обратил внимание регионального министерства по тарифному регулированию и государственным закупкам на обеспечение 100-процентного исполнения мероприятий в 2026 году», — написал губернатор.


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