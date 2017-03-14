По факту гибели двух мальчиков в результате пожара под Пензой организована проверка Происшествия

Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Доследственная проверка организована по факту гибели двух малолетних детей в результате пожара в селе Кевдо-Мельситово Каменского района Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по связям со СМИ Людмила Фомина.

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«В утреннее время 14 марта в жилом доме, в котором без присмотра находились мальчики 2014 и 2015 годов рождения, произошло задымление. По предварительным данным, причиной смерти детей стало отравление угарным газом», — пояснила собеседница агентства.

Она уточнила, что в настоящее время проводится осмотр места происшествия, а также устанавливаются причины возгорания и обстоятельства произошедшего.

«Назначены судебно-медицинские экспертизы. Следователи выясняют, где в момент трагедии находились родители детей, а также условия их жизни и воспитания», — отметила Людмила Фомина.