В Пензе у «Renault» оторвало бампер после удара с «Kia» Происшествия

Пенза, 30 сентября 2017. PenzaNews. Автомобили «Renault Kaptur» и «Kia», не поделившие дорогу у дома №17 на улице Володарского в Пензе утром в субботу, 30 сентября, получили механические повреждения.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, от удара у «Renault» оторвало бампер. Также у иномарки оказались разбиты фары. У второй машины удар пришелся на передний левый угол.

По предварительным данным, в аварии, которая произошла около 7.00, никто не пострадал.

Предположительно, водитель «Renault» двигался в гору и, проехав перекресток с улицей Кураева, где запрещен поворот налево, решил развернуться, однако завершить маневр ему не удалось из-за спускавшейся по улице Володарского автомашины «Kia».

В обстоятельствах случившегося предстоит разобраться сотрудникам Госавтоинспекции.