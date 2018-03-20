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Организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре в Башмаковском районе

08:06 | 20.03.2018 | Происшествия

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Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Каменский межрайонный следственный отдел СКР по Пензенской области организовал доследственную проверку по факту смерти мужчины в результате пожара в селе Сосновка Башмаковского района в минувший понедельник, 19 марта.

Организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре в Башмаковском районе

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, дом на улице Буденного загорелся после 2.00.

«Сигнал о пожаре сотрудникам МЧС поступил от работницы администрации Сосновского сельсовета, которая возвращалась домой после проведения выборов. После ликвидации огня в помещении террасы дома обнаружены останки 34-летнего хозяина дома. По имеющейся информации, мужчина проживал один. 18 марта 2018 года погибший приехал из Москвы, где работал вахтовым методом», — пояснила она.

Татьяна Махницкая уточнила, что в ходе проверки следователями устанавливаются обстоятельства возникновения возгорания в доме и гибели мужчины.
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