Организована проверка по факту гибели мужчины при пожаре в Башмаковском районе Происшествия

Пенза, 20 марта 2018. PenzaNews. Каменский межрайонный следственный отдел СКР по Пензенской области организовал доследственную проверку по факту смерти мужчины в результате пожара в селе Сосновка Башмаковского района в минувший понедельник, 19 марта.

Фото: Penza.sledcom.ru

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник руководителя регионального следственного управления СКР по взаимодействию со СМИ Татьяна Махницкая, дом на улице Буденного загорелся после 2.00.

«Сигнал о пожаре сотрудникам МЧС поступил от работницы администрации Сосновского сельсовета, которая возвращалась домой после проведения выборов. После ликвидации огня в помещении террасы дома обнаружены останки 34-летнего хозяина дома. По имеющейся информации, мужчина проживал один. 18 марта 2018 года погибший приехал из Москвы, где работал вахтовым методом», — пояснила она.

Татьяна Махницкая уточнила, что в ходе проверки следователями устанавливаются обстоятельства возникновения возгорания в доме и гибели мужчины.