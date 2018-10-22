Обнародованы подробности ДТП, в котором погибли пензенский водитель и его пассажир Происшествия

Рязань, 22 октября 2018. PenzaNews. 56-летний житель Пензенской области, управлявший автомобилем «Nissan», и его 42-летний пассажир погибли в результате ДТП на 261 км федеральной трассы М5 «Урал» на территории Рязанской области.

Фото: 62.мвд.рф

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе управления МВД России по Рязанской области, трагическая авария произошла в минувшую субботу, 20 октября.

В ведомстве пояснили, что, как предварительно установлено, «Nissan» под управлением пензенца врезался в фуру «DAF» с полуприцепом, после чего произошло столкновение с автомобилями «Toyota» и «Citroen».

«В результате происшествия водитель и 42-летний пассажир автомашины «Nissan» от полученных травм скончались на месте ДТП. Телесные повреждения получила 48-летняя пассажирка автомобиля «Toyota», — сказали в пресс-службе.

Обстоятельства произошедшего выясняются.