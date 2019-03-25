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Появились новые подробности о ночном ДТП на улице Суворова в Пензе

11:30 | 25.03.2019 | Происшествия

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Пенза, 25 марта 2019. PenzaNews. Водитель и пассажирка автомобиля «Honda Accord», врезавшегося в световую опору на улице Суворова в Пензе в ночь на понедельник, 25 марта, оказались зажаты в салоне в результате деформации кузова машины.

Появились новые подробности о ночном ДТП на улице Суворова в Пензе

Фото: Pozhar.pnzreg.ru

По данным пензенского пожарно-спасательного центра, соответствующий сигнал поступил в учреждение от диспетчера центра обработки экстренных вызовов «Системы 112» в 1.55.

К моменту прибытия спасателей на место происшествия водителя и пассажирку уже удалось извлечь из иномарки: женщина находилась в реанимобиле, а мужчина был транспортирован до машины скорой помощи.

Затем представители ППСЦ продолжили работу на месте ДТП.

Ранее в отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили, что в 1.50 понедельника, 25 марта, водитель автомобиля «Honda Accord» – мужчина 1986 года рождения допустил наезд на световую опору на улице Суворова в Пензе. В результате случившегося травмы получили он и его пассажирка 2000 года рождения. Им обоим потребовалась госпитализация.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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