Прокуратура начала проверку после ДТП на трассе «Тамбов — Пенза»

14:50 | 13.12.2025 | Происшествия

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура начала проверку работы лиц, ответственных за содержание федеральной автодороги Р-208 «Тамбов — Пенза», после нескольких ДТП, произошедших в районе 271 км трассы на территории Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале прокуратуры региона.

Прокуратура начала проверку после ДТП на трассе «Тамбов — Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Прокуратура проверит соблюдение требований к зимнему содержанию автомобильных дорог, своевременность и качество обработки дорожного покрытия противогололедными материалами, а также соответствие состояния дорожного покрытия установленным нормативам», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что по результатам проверки будет принят исчерпывающий комплекс мер для устранения нарушений и предотвращения подобных инцидентов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в субботу, 13 декабря, в связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха в Пензенской области был введен режим повышенной готовности.

На 271 км трассы «Тамбов — Пенза» произошло массовое ДТП. В него попали более 20 автомобилей. По информации Минздрава Пензенской области, пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Трое госпитализированы, еще троим медицинская помощь оказана на месте.


