Мошенник выманил у жительницы Пензенского района более 1,8 млн. рублей Криминал

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Телефонный мошенник, выдавший себя за сотрудника силового ведомства, выманил более 1,8 млн. рублей у жительницы Пензенского района Пензенской области.

По информации пресс-службы УМВД России по региону, злоумышленник сказал собеседнице, что некие лица взломали ее банковский счет.

«Под предлогом предотвращения мошеннических действий собеседник убедил женщину перечислить все свои накопления на предоставленные им счета. Следуя инструкциям злоумышленника, заявительница сняла все имеющиеся у нее средства и перевела их на так называемый «безопасный счет», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению лица, причастного к совершению данного преступления», — поясняется в тексте.