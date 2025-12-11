Олег Мельниченко сообщил о планах по ремонту дороги-дублера трассы М5 «Урал» в Городищенском районе Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии сообщил о планах по ремонту дороги-дублера федеральной трассы М5 «Урал» в Городищенском районе.

Фото: Pnzreg.ru

С просьбой привести в нормативное состояние дорогу к главе региона на прямую линию обратились жители Русско-Ишимского сельсовета.

Через крупные села Степановка, Русский Ишим, Тумалейка, а также несколько небольших сел проходит старый участок федеральной трассы М5 «Урал». По словам людей, по этой дороге курсируют школьный и рейсовый автобус «Пенза — Городище», тем временем водители служебного транспорта и такси не желают подъезжать к населенным пунктам из-за плохого состояния дорожного полотна.

«Ремонт этой дороги для нас жизненно необходим», — пояснила в обращении жительница села Русский Ишим Татьяна Пельтихина.

Губернатор проинформировал, что в 2023 году был реконструирован мост через реку Ишимку, в 2025-м — через реку Тумалейку. На 2026 год есть планы отремонтировать 11-километровый участок дороги.

«Знаю эту проблему. Дорога имеет важное значение, так как, по сути, является дублером сложного участка трассы М5 у Ишимской горы. Поэтому в следующем году, как только позволят погодные условия, дорожники начнут работу», — заверил Олег Мельниченко.

К обсуждению темы из ситуационного центра правительства Пензенской области по видеосвязи подключился министр строительства, транспорта и дорожного хозяйства региона Александр Гришаев.

«Уже заключен контракт на ремонт 7-километрового участка между селами Степановка и Тумалейка. В начале мая планируем приступить к работам. Также получено положительное заключение госэкспертизы на еще один участок этой дороги длиной 4,5 км, от села Тумалейка до выезда на трассу. Одновременно начнем работу», — сказал глава Минстроя Пензенской области.

Губернатор взял ремонт дороги на стыке Бессоновского и Городищенского районов на личный на контроль, сообщает пресс-служба облправительства.