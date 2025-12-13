Шесть поездов задерживаются в связи со сходом вагонов в Пензенской области Происшествия

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Шесть пассажирских поездов задерживаются в связи со сходом вагонов на станции Чаис в Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

«В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов: № 301«Челябинск — Москва», №64 «Санкт-Петербург — Самара», №15 «Самара — Москва», №13 «Челябинск — Москва», №9 «Самара — Москва», №21 «Ульяновск — Москва», — цитирует агентство сообщение ФПК.

Отмечается, что поезда проследуют в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза, при задержке более чем на 4 часа пассажиры будут обеспечены питанием, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги была размещена информация о том, что в 11.49 при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, что привело к сходу грузовых вагонов. По данным КбшЖД, никто не пострадал. Для ликвидации последствий на место направлены три восстановительных поезда.

Транспортная прокуратура в связи с произошедшим начала проверку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, с рельсов в Пензенской области сошли 14 вагонов-цистерн с дизельным топливом и мазутом.