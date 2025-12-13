20:58:08 Суббота, 13 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Шесть поездов задерживаются в связи со сходом вагонов в Пензенской области

17:04 | 13.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Шесть пассажирских поездов задерживаются в связи со сходом вагонов на станции Чаис в Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральную пассажирскую компанию.

Шесть поездов задерживаются в связи со сходом вагонов в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В связи со сходом грузовых вагонов на станции Чаис Куйбышевской железной дороги ожидаются задержки пассажирских поездов: № 301«Челябинск — Москва», №64 «Санкт-Петербург — Самара», №15 «Самара — Москва», №13 «Челябинск — Москва», №9 «Самара — Москва», №21 «Ульяновск — Москва», — цитирует агентство сообщение ФПК.

Отмечается, что поезда проследуют в обход барьерного места через станции Сызрань и Пенза, при задержке более чем на 4 часа пассажиры будут обеспечены питанием, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Ранее в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги была размещена информация о том, что в 11.49 при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, что привело к сходу грузовых вагонов. По данным КбшЖД, никто не пострадал. Для ликвидации последствий на место направлены три восстановительных поезда.

Транспортная прокуратура в связи с произошедшим начала проверку.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы, с рельсов в Пензенской области сошли 14 вагонов-цистерн с дизельным топливом и мазутом.


Читайте также
«Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина Мошенники выманили у молодого жителя Сердобского района более 3,2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама