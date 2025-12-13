В Пензенской области с рельсов сошли 14 вагонов-цистерн с дизельным топливом и мазутом Происшествия

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Четырнадцать вагонов-цистерн с дизельным топливом и мазутом сошли с рельсов в результате столкновения локомотива и грузового поезда на станции Чаис в Пензенской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Фото: приволжская транспортная прокуратура

«С рельсов сошли 14 вагонов-цистерн с дизельным топливом и мазутом», — сказали правоохранители.

Произошел ли разлив топлива, не уточняется.

Ранее в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги была размещена информация о том, что в 11.49 при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, что привело к сходу грузовых вагонов. По данным КбшЖД, никто не пострадал. Для ликвидации последствий на место направлены три восстановительных поезда.

В приволжской транспортной прокуратуре сообщили, что в связи с произошедшим организована проверка.