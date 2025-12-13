16:04:49 Суббота, 13 декабря
Прокуратура начала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в Пензенской области

13:46 | 13.12.2025 | ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Прокуратура организовала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в Пензе и отдельных районах области. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале прокуратуры региона.

Прокуратура начала проверку по факту аварийного отключения электроэнергии в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews»

«В ходе мониторинга средств массовой информации установлено, что утром 13 декабря 2025 года из-за неблагоприятных погодных условий и произошедших порывов на электрических сетях без электричества остались жители отдельных многоквартирных домов Октябрьского, Первомайского, Железнодорожного районов Пензы, а также Бессоновского, Пензенского, Мокшанского районов области. Надзорное ведомство взяло под контроль проведение аварийно-восстановительных работ», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что органы прокуратуры проверят соблюдение законодательства при обслуживании сетей, сроки устранения аварий и расследование их причин.


