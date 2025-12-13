10:21:37 Суббота, 13 декабря
09:02 | 13.12.2025 | ЖКХ

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Специалисты ООО «Горводоканал» в рамках реализации концессионного соглашения ведут реконструкцию участка водопроводной сети на проспекте Победы в Пензе. Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте городской администрации.

В Пензе на проспекте Победы ведется реконструкция участка водопровода

Фото: Penza-gorod.ru

«Работы являются одним из этапов масштабной реконструкции более 2 км сетей водоснабжения, расположенных на улицах Фурманова, Карпинского, проспекте Победы», — поясняется в тексте.

В нем уточняется, что рабочие в начале декабря приступили к укладке трубы бестраншейным методом по новой трассе на проспекте Победы.

«В рамках реализации проекта проложен участок водопровода диаметром 200 мм и протяженностью 316 погонных метров. Трубопровод выведен на противоположную сторону автодороги в связи с тем, что прежняя ветка располагалась рядом с большим количеством подземных инженерных коммуникаций. Такое решение позволит минимизировать возможность повреждения на действующих сетях в процессе производства работ», — сказано в сообщении.

В тексте указано, что к концу 2025 года будет реконструировано более 800 метров водопровода на проспекте Победы.

«Завершить мероприятия на участке планируется в 2026-м», — добавляется в нем.


