16:05:54 Суббота, 13 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор уточнил информацию о пострадавших в ДТП на трассе «Тамбов — Пенза»

15:50 | 13.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Три человека госпитализированы в результате массового ДТП на федеральной трассе «Тамбов — Пенза» на территории Пензенской области: двое взрослых — в больницу имени Г.А. Захарьина, ребенок — в детскую больницу имени Н.Ф. Филатова. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Губернатор уточнил информацию о пострадавших в ДТП на трассе «Тамбов — Пенза». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В сегодняшнем ДТП на трассе «Пенза — Тамбов» пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, который госпитализирован в пензенскую областную детскую больницу имени Филатова. Двое взрослых доставлены в больницу №6 имени Захарьина. Состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Остальным трем пострадавшим помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — добавил он.

Ранее в Минздраве Пензенской области сообщили, что все трое пострадавших были госпитализированы в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина.

По данным управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, в массовое ДТП на трассе «Тамбов — Пенза» попали более 20 автомобилей.


Читайте также
«Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина Мошенники выманили у молодого жителя Сердобского района более 3,2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама