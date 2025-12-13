Губернатор уточнил информацию о пострадавших в ДТП на трассе «Тамбов — Пенза» Происшествия

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Три человека госпитализированы в результате массового ДТП на федеральной трассе «Тамбов — Пенза» на территории Пензенской области: двое взрослых — в больницу имени Г.А. Захарьина, ребенок — в детскую больницу имени Н.Ф. Филатова. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В сегодняшнем ДТП на трассе «Пенза — Тамбов» пострадали шесть человек, в том числе один ребенок, который госпитализирован в пензенскую областную детскую больницу имени Филатова. Двое взрослых доставлены в больницу №6 имени Захарьина. Состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал глава региона в своем Telegram-канале.

«Остальным трем пострадавшим помощь оказана на месте, госпитализация не потребовалась», — добавил он.

Ранее в Минздраве Пензенской области сообщили, что все трое пострадавших были госпитализированы в клиническую больницу №6 имени Г.А. Захарьина.

По данным управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области, в массовое ДТП на трассе «Тамбов — Пенза» попали более 20 автомобилей.