В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован Происшествия

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Два грузовых автомобиля — «MAN» и «Mercedes-Benz» — столкнулись в Нижнеломовском районе Пензенской области, один из водителей госпитализирован.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, ДТП произошло на 553 км федеральной трассы М5 «Урал» вечером 10 декабря, после столкновения автомобили оказались в кювете и врезались в забор домовладения; за рулем первого грузовика находился мужчина 1957 года рождения, вторым управлял мужчина 1978 года рождения.

«В результате происшествия водитель автомобиля «Mercedes-Benz» получил телесные повреждения и был госпитализирован. Водитель автомобиля «MAN» [...] после оказания медицинской помощи был отпущен», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.