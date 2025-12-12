«Ростелеком» обеспечил трансляцию прямой линии пензенского губернатора Связь и ИТ

Пенза, 12 декабря 2025. PenzaNews. «Ростелеком» обеспечил трансляцию прямой линии губернатора Пензенской области Олега Мельниченко, которая состоялась в минувший четверг, 11 декабря. Об этом говорится в сообщении пресс-службы оператора, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: Pnzreg.ru

«Ростелеком» обеспечил трансляцию прямой линии губернатора Пензенской области Олега Мельниченко с жителями региона, подключив передвижную ТВ-студию к закрытой сети передачи данных. Мероприятие прошло 11 декабря в киноконцертном зале «Пенза» и транслировалось в эфире региональных телеканалов и в социальных сетях. Для работы журналистов провайдер оборудовал пресс-центр точкой доступа Wi-Fi», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что также по каналам связи провайдера к прямой линии был подключен ситуационный центр правительства Пензенской области, министры и главы муниципальных образований могли выйти в эфир, чтобы дать необходимые разъяснения по поступившим вопросам.

Как отметил директор Пензенского филиала ПАО «Ростелеком» Василий Русаков, оператор регулярно предоставляет каналы связи для видеотрансляций различных областных мероприятий.

«Технологические ресурсы компании позволили быстро развернуть телеком-инфраструктуру в киноконцертном зале «Пенза». За день до начала прямой линии губернатора специалисты провайдера и телекомпаний провели тестирование оборудования. Во время эфира постоянно дежурила группа инженеров оператора», — прокомментировал он.

В свою очередь заместитель руководителя аппарата – начальник управления информационной политики и пресс-службы губернатора и правительства Пензенской области Андрей Попков обратил внимание на то, что прямая линия продлилась почти на час дольше запланированного времени — более трех часов.

«Граждане во время эфира задали порядка 200 вопросов, касающихся качества и доступности дорог, благоустройства территорий, ЖКХ, общественного транспорта и здравоохранения. Трансляция прошла в штатном режиме: связисты и телевизионщики обеспечили четкую картинку и хороший звук», — сказал Андрей Попков, слова которого приводятся в сообщении.

В тексте напоминается, что на прямую линию губернатора Олега Мельниченко поступило около 2,2 тыс. вопросов.

«Пензенские абоненты интерактивного телевидения Wink могут увидеть программу в записи на местных телеканалах в течение трех суток с момента выхода в эфир», — говорится в пресс-релизе.