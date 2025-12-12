23:03:11 Пятница, 12 декабря
Олег Мельниченко вручил награды отличившимся жителям Пензенской области

18:07 | 12.12.2025 | Общество

Пенза, 12 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Олег Мельниченко вручил отличившимся жителям Пензенской области ведомственные и региональные награды в ходе торжественного мероприятия, которое состоялось в облправительстве в День Конституции РФ.

Фото: Pnzreg.ru

«День Конституции — одна из самых важных государственных дат, напоминающая о том, что основной закон страны определяет принципы развития нашего государства и защищает права каждого из нас», — подчеркнул Олег Мельниченко.

Благодаря земляков, отличившихся в общественно значимой деятельности, глава региона особо отметил юных жителей Пензенской области, удостоенных памятной медали Совета Федерации «За проявленное мужество».

Девятиклассник Матвей Грачев из Шемышейки спас тонувшую в реке Узе девочку. Первокурсник пензенского техникума железнодорожного транспорта Иван Кокорев, старшеклассники Владислав Лохманов из Ухтинки, Сергей Маркин и Данила Машера из Сосновки, студент пензенского колледжа транспортных технологий Виталий Трошкин оказали помощь в тушении пожара.

«Вы активно участвовали в спасении человеческой жизни, вы заслуживаете высокой награды, которую председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко поручила мне вручить вам в торжественной обстановке», — сказал губернатор, обращаясь к подросткам.

«Спасибо родителям за воспитание таких детей, они могут вами гордиться», — добавил он.

Медалью ордена «За заслуги перед Пензенской областью» награждены руководители и работники строительных организаций, обеспечившие оперативную помощь жителям Тамалы, чьи жилища в конце ноября пострадали от падения вражеского беспилотника.

«Не оставили людей в беде, сразу пришли на помощь. Все случилось ночью, к счастью, обошлось без жертв, но в домах выбило окна, а температура приближалась к минусовой. Буквально за сутки все повреждения были устранены. Люди работали с осознанием того, насколько важен их труд», — сказал Олег Мельниченко.

Почетной грамотой Пензенской области награждены почетный гражданин города Пензы Светлана Пинишина и президент государственного лермонтовского музея-заповедника «Тарханы» Тамара Мельникова.

«Спасибо за всегдашнее внимательное отношение к «Тарханам», за постоянную помощь и поддержку во всем, в чем мы нуждаемся», — обратилась Тамара Мельникова к главе региона.

«Хочу сказать, что очень рада присутствовать сегодня здесь, в этой ауре, где собрались люди достойные, искренне любящие Пензенскую область и преданные России», — подчеркнула она.

Награды также вручены за вклад в социально-экономическое развитие региона, развитие финансовой системы и промышленного комплекса, достижение высоких показателей в работе, меценатскую и волонтерскую деятельность, содействие специальной военной операции.

«Благодарен всем, кто помогает нашим бойцам и их семьям, жителям прифронтовых территорий, работает над поддержанием общественного порядка, развивает нашу экономику, бизнес, здравоохранение, образование, культуру. Всем, кто своим добросовестным трудом делает лучше жизнь в родном регионе», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


