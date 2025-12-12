23:03:04 Пятница, 12 декабря
Водитель, по вине которого в ДТП в «Спутнике» погибли три человека, получил 13,5 лет колонии общего режима

17:45 | 12.12.2025 | Криминал

Пенза, 12 декабря 2025. PenzaNews. Суд в Пензенской области приговорил к 13,5 годам колонии общего режима 44-летнего водителя, по вине которого в ДТП в «Спутнике» погибли три человека, в том числе ребенок.

Водитель, по вине которого в ДТП в «Спутнике» погибли три человека, получил 13,5 лет колонии общего режима. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Следствием и судом установлено, что 4 сентября 2025 года водитель легковой автомашины, находившийся в состоянии опьянения, выехал на перекресток улиц Алой и Олимпийской в селе Засечном Пензенского района на запрещающий сигнал светофора и совершил столкновение с другим автомобилем. В результате ДТП водитель последней автомашины и два пассажира — женщина и 7-летний ребенок — скончались на месте происшествия от полученных телесных повреждений. Осужденный ранее был лишен права управления транспортными средствами», — говорится в сообщении пресс-службы регионального следственного управления СКР.

В нем добавляется, что вину в совершении инкриминируемого деяния мужчина признал, в ходе расследования уголовного дела и судебного разбирательства он содержался под стражей.

«Приговором суда ему назначено наказание в виде 13 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами сроком 3 года. Приговор не вступил в законную силу», — сказано в тексте.


