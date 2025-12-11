04:10:12 Пятница, 12 декабря
Олег Мельниченко рассказал о планах по озеленению Пензы

19:29 | 11.12.2025 | Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии рассказал о планах по озеленению Пензы.

Фото: Pnzreg.ru

Многих жителей областного центра продолжает волновать проблема восстановления зеленых насаждений, в том числе пострадавших от нашествия ясеневой златки.

Глава региона напомнил, что в прошлом году Россельхознадзор провел исследование и ввел карантинный режим в Пензе и еще 8 районах Пензенской области.

«Метод борьбы с вредителем только один — вырубка пораженных деревьев и сжигание остатков. Определены конкретные места, практически каждое дерево отмечено. Мы заранее начали планировать работы по замене тех зеленых насаждений, которые теряем», — сказал Олег Мельниченко.

«В этом году в Пензе вырубили порядка 350 деревьев, но мы их осенью заменили и даже с большим запасом. Чтобы сохранить зеленый облик Пензы, уже высажено 3,5 тыс. деревьев, в том числе и подрощенных. Будем замещать и омолаживать, продолжим озеленение на улице Захарова, проспекте Строителей до Арбековского кольца, Измайлова, Антонова, Чаадаева, в Дальнем Арбеково, микрорайоне «Лугометрия». Это все, что в планах и на что заложены средства», — добавил он.

Губернатор подчеркнул, что в проведение экологических акций, направленных на восстановление и пополнение числа деревьев и кустарников, включились представители бизнес-сообщества, студенты, волонтеры из «Зеленой дружины». В планах — максимально компенсировать нанесенный ясеневой златкой ущерб.

«Пенза всегда была зеленым городом, но, считаю, что работу нужно продолжить — разбивать цветники, клумбы. Если мы продолжим планомерно работать, то за несколько ближайших лет сможем вновь сделать Пензу одним из самых зеленых городов России», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


