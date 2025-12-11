04:10:26 Пятница, 12 декабря
Губернатор сообщил о планах по строительству дороги-дублера улицы Новоселов в Пензе

20:00 | 11.12.2025 | Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии сообщил о планах по строительству дороги-дублера улицы Новоселов в Пензе, которая соединит микрорайон Заря с проспектом Строителей.

Фото: Pnzreg.ru

«Начинаем разработку проектно-сметной документации на строительство автомобильной дороги, соединяющей напрямую Зарю с проспектом Строителей. По сути, она будет дублером улицы Новоселов. Протяженность — примерно 4 км. Она значительно разгрузит микрорайон», — сказал Олег Мельниченко.

Как сообщает пресс-служба облправительства, еще одной причиной для строительства новой дороги является развитие в перспективе новой промышленной зоны.

В 2025 году был выполнен капитальный ремонт 4 км дороги улицы Новоселов в микрорайоне Заря. Также благодаря участию руководителя Росавтодора Романа Новикова был решен вопрос с левым поворотом из Зари.


