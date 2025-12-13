16:04:49 Суббота, 13 декабря
В Пензенской области аварийное отключение электроэнергии затронуло 61 тыс. человек — губернатор

12:33 | 13.12.2025 | Происшествия

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Аварийное отключение электроэнергии в Пензенской области, причиной которого стали обрывы линий электропередачи из-за шквалистого ветра и мокрого снега, затронуло 61 тыс. человек. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: Pnzreg.ru

«Собрал комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций для оперативных докладов о текущем положении дел и объективной оценки. Первая проблема — снегопад и пурга вызвали занос дорог, населенных пунктов, дворовых и межквартальных территорий. На федеральных трассах работает 60 снегоуборочных машин, на региональных дорогах — 245. В областном центре задействовано 110 единиц техники и 130 человек. Управляющие компании в Пензе запустили в работу 45 единиц спецтехники, поручил главе города увеличить количество. Вторая проблема — сильный шквалистый ветер и мокрый снег вызвали обрыв линий электропередач. По данным на 8.00, в 11 муниципальных образованиях региона без подачи электроэнергии оставались более 23 тыс. домов. Отключение затронуло 61 тыс. человек», — написал Олег Мельниченко в своем Telegram-канале в субботу, 13 декабря.

Он уточнил, что в Пензе без света остались микрорайоны Заря, Арбеково, Терновка и Окружная.

«По всему региону идет оперативное восстановление электричества, работает порядка 40 аварийных бригад», — подчеркнул губернатор.

По словам Олега Мельниченко, в настоящий момент предстоит подключить 20 тыс. домов, где проживают 24 тыс. человек.

«Помощь по электроснабжению окажем Бессоновскому и Мокшанскому районам», — добавил глава региона.

Олег Мельниченко обратил внимание на то, что режим повышенной готовности, который был введен в Пензенской области утром, обязывает направить все силы и средства региона на ликвидацию последствий стихии.

«Поручил должностным лицам областного правительства и главам муниципальных образований находиться на рабочих местах. Переходим в режим постоянных докладов. Следующее заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС назначил на 15.00», — сообщил губернатор.


