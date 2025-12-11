04:10:05 Пятница, 12 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Олег Мельниченко прокомментировал ситуацию с цирком в Пензе

19:18 | 11.12.2025 | Общество

Печать

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с цирком в Пензе.

Олег Мельниченко прокомментировал ситуацию с цирком в Пензе

Фото: Pnzreg.ru

Отвечая на вопрос о сроках завершения долгостроя, глава региона напомнил, что объект находится в ведении Росгосцирка.

В предыдущие годы происходила смена подрядчиков. Более двух лет велась судебная тяжба по расторжению договора с очередной компанией, которая не выполнила взятые на себя обязательства.

«Договора с подрядчиком расторгнут. Все суды нами выиграны. Неустойка будет предъявлена. Возбуждено уголовное дело по моему настоянию. Следствие назовет виновных», — сказал Олег Мельниченко.

«Мы вышли из судов с положительным решением, что открывает возможность перейти к строительству. К сожалению, подрядчик не передал в Росгосцирк документацию по объему выполненных работ. Мы вынуждены были оперативно провести полное обследование совместно с нашим вузом. Весь пакет документов передали в Росгосцирк. Я встречался с представителями Минкультуры России, Росгосцирка и будущим подрядчиком. Это государственный подрядчик «Единый заказчик в сфере строительства», — добавил он.

В начале следующего года будут проведена корректировка проектно-сметной документации. Ожидается, что строительные работы будут возобновлены в 2026 году.

«До меня звучало много обещаний. Я осторожен в обещаниях, потому что привык отвечать за свои слова. Цирк готов на 90%. Это дело нужно завершить», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.


Читайте также
В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина
Мошенники выманили у молодого жителя Сердобского района более 3,2 млн. рублей В Сосновоборском районе женщина-инвалид после вмешательства прокуратуры обеспечена дорогостоящим лекарством
Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за патронов, найденных у реки В Сердобском районе женщина ударила сожителя стеклянной бутылкой по голове, возбуждено уголовное дело
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама