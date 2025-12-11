Олег Мельниченко прокомментировал ситуацию с цирком в Пензе Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии прокомментировал ситуацию с цирком в Пензе.

Отвечая на вопрос о сроках завершения долгостроя, глава региона напомнил, что объект находится в ведении Росгосцирка.

В предыдущие годы происходила смена подрядчиков. Более двух лет велась судебная тяжба по расторжению договора с очередной компанией, которая не выполнила взятые на себя обязательства.

«Договора с подрядчиком расторгнут. Все суды нами выиграны. Неустойка будет предъявлена. Возбуждено уголовное дело по моему настоянию. Следствие назовет виновных», — сказал Олег Мельниченко.

«Мы вышли из судов с положительным решением, что открывает возможность перейти к строительству. К сожалению, подрядчик не передал в Росгосцирк документацию по объему выполненных работ. Мы вынуждены были оперативно провести полное обследование совместно с нашим вузом. Весь пакет документов передали в Росгосцирк. Я встречался с представителями Минкультуры России, Росгосцирка и будущим подрядчиком. Это государственный подрядчик «Единый заказчик в сфере строительства», — добавил он.

В начале следующего года будут проведена корректировка проектно-сметной документации. Ожидается, что строительные работы будут возобновлены в 2026 году.

«До меня звучало много обещаний. Я осторожен в обещаниях, потому что привык отвечать за свои слова. Цирк готов на 90%. Это дело нужно завершить», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.