Мошенники выманили у молодого жителя Сердобского района более 3,2 млн. рублей

09:17 | 11.12.2025 | Криминал

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. 19-летний житель Сердобского района Пензенской области лишился свыше 3,2 млн. рублей, попавшись на уловку мошенников.

Мошенники выманили у молодого жителя Сердобского района более 3,2 млн. рублей. Фото из архива ИА «PenzaNews»

По информации пресс-службы регионального УМВД, сначала молодому человеку позвонил «работник телекоммуникационной организации», который сообщил, что необходимо продлить срок действия SIM-карты, и попросил продиктовать код из SMS-сообщения.

«Вскоре молодому человеку поступил еще один звонок от неизвестного, на этот раз представившегося работником портала госуслуг. Злоумышленник заявил, что аккаунт потерпевшего взломали мошенники и оформили на его имя кредит, а полученные деньги перечислили в поддержку экстремистской организации. В целях предотвращения обыска и изъятия незадекларированных наличных денежных средств у заявителя злоумышленник убедил его перевести все имеющиеся сбережения на «безопасный счет». В результате, следуя указаниям мошенника, потерпевший перечислил на предоставленные счета денежные средства, предназначенные для приобретения жилья. Общая сумма ущерба составила свыше 3,2 млн. рублей», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».


Актуальное

