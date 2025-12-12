Попытка трудоустройства обернулась для жительницы Лунинского района оформлением кредита на ее имя Криминал

Пенза, 12 декабря 2025. PenzaNews. Наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет грозит жителю Лунинского района Пензенской области 1983 года рождения, оформившему обманом кредит на женщину, которая предоставила свои персональные данные при трудоустройстве в его организацию.

«Установлено, что указанный мужчина, являясь директором компании, [...] завладел паспортными данными женщины 1985 года рождения. [...] По словам подозреваемого, он отксерокопировал паспорт и СНИЛС потерпевшей, когда та пыталась устроиться к нему на работу. Женщина в итоге трудоустроиться не смогла, а ее документы остались у мужчины. Позже, столкнувшись с финансовыми проблемами, подозреваемый решил незаконно использовать эти данные. Он связался с неустановленным лицом, попросив помочь его якобы приятельнице оформить кредит. В результате мошеннической схемы подозреваемый получил 130 тыс. рублей. Похищенные деньги мужчина потратил на личные нужды», — говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Пензенской области.

В нем уточняется, что уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

«Сотрудники полиции принимают меры по установлению еще одного лица, причастного к совершению данного преступления», — сказано в пресс-релизе.