Олег Мельниченко проинформировал о планах по реализации программы «Мой двор» в 2026 году Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии сообщил о планах по реализации программы «Мой двор» в 2026 году.

Фото: Pnzreg.ru

«В соответствии с пожеланиями пензенцев мы два года реализуем в областном центре программу «Мой двор», она получила много положительных откликов. Конечно, нужно идти дальше, мы пока сделали примерно треть дворов, которые нуждаются в ремонте. Брали самые запущенные, которыми с советского времени никто не занимался», — отметил глава региона.

«Как я и обещал людям, программа будет трехгодичной, но я думаю, что нужно идти и дальше, потому что люди просят. Мы меняем облик города, преображаем Пензу к лучшему, а тут человек выходит из подъезда — и сразу лужа, выбоины, настроение падает», — сказал Олег Мельниченко.

«На ремонт пензенских дворов в бюджете 2026 года порядка 400 млн. рублей мы уже заложили, но я считаю, что проект нужно распространять и на другие муниципалитеты», – добавил он.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, в общей сложности за два года реализации программы в Пензе отремонтировано 364 дворовых территории и более 30 подъездных дорог.