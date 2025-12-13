16:05:03 Суббота, 13 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Массовое ДТП произошло на трассе «Тамбов — Пенза»

12:54 | 13.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Массовое ДТП произошло на 271 км федеральной трассы «Тамбов — Пенза». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Массовое ДТП произошло на трассе «Тамбов — Пенза»

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«Информация о количестве транспортных средств и пострадавших уточняется», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром в субботу, 13 декабря, в связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха на территории Пензенской области был введен режим повышенной готовности.

Губернатор Олег Мельниченко провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором были заслушаны оперативные доклады о текущем положении дел.

По итогам заседания глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что снегопад и пурга стали причиной заноса дорог, населенных пунктов, дворовых и межквартальных территорий. Кроме того, сильный шквалистый ветер и мокрый снег вызвали обрывы линий электропередач. По данным на 8.00, в 11 муниципальных образованиях региона без подачи электроэнергии оставались более 23 тыс. домов. Отключение затронуло 61 тыс. человек. В Пензе без света остались Заря, Арбеково, Терновка и Окружная.


Читайте также
«Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина Мошенники выманили у молодого жителя Сердобского района более 3,2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама