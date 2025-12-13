Массовое ДТП произошло на трассе «Тамбов — Пенза» Происшествия

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Массовое ДТП произошло на 271 км федеральной трассы «Тамбов — Пенза». Об этом говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области.

Фото: управление Госавтоинспекции УМВД России по Пензенской области

«Информация о количестве транспортных средств и пострадавших уточняется», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что на месте происшествия работают сотрудники полиции.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», утром в субботу, 13 декабря, в связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха на территории Пензенской области был введен режим повышенной готовности.

Губернатор Олег Мельниченко провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, на котором были заслушаны оперативные доклады о текущем положении дел.

По итогам заседания глава региона сообщил в своем Telegram-канале, что снегопад и пурга стали причиной заноса дорог, населенных пунктов, дворовых и межквартальных территорий. Кроме того, сильный шквалистый ветер и мокрый снег вызвали обрывы линий электропередач. По данным на 8.00, в 11 муниципальных образованиях региона без подачи электроэнергии оставались более 23 тыс. домов. Отключение затронуло 61 тыс. человек. В Пензе без света остались Заря, Арбеково, Терновка и Окружная.