Олег Мельниченко дал оценку работе по обновлению дорог в Пензенской области

19:45 | 11.12.2025 | Общество

Пенза, 11 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко в ходе прямой линии дал оценку работе по обновлению дорог в регионе.

Фото: Pnzreg.ru

«Если в среднем реконструкция одного километра дороги стоит 60 млн. рублей, а ремонт — 30 млн. рублей, то в год с учетом имеющихся средств можем реконструировать порядка 300 км или ремонтировать порядка 400 км», — отметил Олег Мельниченко.

В подтверждение своих слов глава региона привел статистику.

«За 5 лет мы очень хорошо подтянули нашу дорожную сеть, отремонтировали около 2 тыс. км дорожного полотна. Только в 2025 году сделали порядка 500 км дорог», — сказал Олег Мельниченко.

Он подчеркнул, что большое внимание в 2025 году уделялось местным дорогам в опорных населенных пунктах и небольших селах — впервые выполнен ремонт более 150 км.

Как сообщает пресс-служба правительства Пензенской области, значительной помощью региону стали средства от списания 2/3 задолженности по бюджетным кредитам. Только на дороги направлено 900 млн. рублей. На них отремонтирован мост в Башмаково и 44 участка дорог общей протяженностью 35 км в 13 населенных пунктах.

Одновременно с ремонтом дорог в 2025 году шла работа по обновлению 12 мостов. За 5 лет отремонтировано и реконструировано 29 мостов протяженностью свыше 2 тыс. погонных метров.

В 2026 году ремонт дорог в Пензенской области будет продолжен. В планах — обновление более 360 км дорог регионального и местного значения, порядка 250 погонных метров мостов.

Общая протяженность дорог Пензенской области составляет более 16 тыс. км, из них порядка 15 тыс. км — дороги регионального и местного значения.


Актуальное

