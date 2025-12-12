Олег Мельниченко поздравил жителей Пензенской области с Днем Конституции Общество

Пенза, 12 декабря 2025. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко поздравил жителей региона с Днем Конституции Российской Федерации.

Фото: Pnzreg.ru

Он напомнил, что основной закон стал фундаментом для построения российской правовой системы.

«В Конституции закреплены главные ценности нашего государства — социальная справедливость, обеспечение безопасности, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей. Это те ориентиры, которые понятны и близки каждому из нас. Принятые поправки в Конституцию Российской Федерации укрепили независимость и суверенитет нашей страны, объединили многонациональный народ, обозначили приоритеты государственной политики», — подчеркнул глава региона.

Олег Мельниченко отметил, что Пензенская область наравне с другими субъектами РФ продолжает развиваться и строить будущее, основанное на конституционных принципах.

«Мы реализуем проекты, направленные на создание достойных условий для наших граждан. Это касается абсолютно всех сфер: образования, здравоохранения, безопасности, социальной защиты», — добавил губернатор.

«Дорогие земляки! В этот праздничный день желаю вам благополучия, счастья, успехов в созидательном труде на благо малой родины и нашей великой России!» — цитирует поздравление Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.