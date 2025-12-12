«Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП

17:46:32 Пятница, 12 декабря
Пенза, 12 декабря 2025. PenzaNews. Специалисты филиала ПАО «Россети Волга» – «Пензаэнерго» продолжают активную работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах линий электропередачи. Об этом говорится в сообщении пресс-службы компании, поступившем в ИА «PenzaNews».

Фото: пресс-служба «Пензаэнерго»

«Сотрудники компании выявили, что волоконно-оптические линии связи (ВОЛС) и медные кабели были размещены без договоров на более чем 142 тыс. опор. На данный момент удалось урегулировать правоотношения с телеком-операторами на более 129 тыс. опор. Параллельно с этим ведется работа по претензиям к нескольким операторам связи, которые разместили свои линии на 14,5 тыс. опор без необходимых соглашений. Энергетики филиала «Россети Волга» направили письма в адрес пяти провайдеров (ООО «Телемакс», ПАО «ВымпелКом», ООО «Рокет Телеком Центр», ООО «СМ», АО «Эр-Телеком Холдинг») с требованием устранить самовольное размещение ВОЛС на опорах ЛЭП», — сказано в пресс-релизе.

В нем отмечается, что размещение ВОЛС без получения соответствующих разрешений и согласований может привести к повреждению линии электропередачи и отключению электричества, наличие стороннего оборудования также затрудняет выполнение плановых ремонтных и экстренных аварийно-восстановительных работ.

«Кроме того, самовольный монтаж ВОЛС несет смертельную опасность для персонала компаний-нарушителей, так как осуществляется на ЛЭП под напряжением», — подчеркивается в тексте.

В сообщении поясняется, что процедура легализации незаконно размещенных ВОЛС на опорах ЛЭП является простой: операторам связи необходимо обратиться в филиал «Пензаэнерго» для получения технических условий, заключения договора размещения линий связи и допуска для безопасного проведения работ.

«О фактах самовольного размещения ВОЛС на опорах ЛЭП можно сообщать по единому бесплатному номеру 8-800-220-0-220 или короткому номеру 220 (с мобильных телефонов)», — напоминается в пресс-релизе.


