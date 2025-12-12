В ДТП в Иссинском районе пострадали четыре человека Происшествия

Пенза, 12 декабря 2025. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Toyota Corolla» и «Haval Jolion», которое произошло на 353 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе Пензенской области в минувший четверг, 11 декабря.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой иномарки находился молодой человек 2000 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия водители автомобилей, а также пассажир «Toyota Corolla» – девушка 2001 года рождения и пассажир «Haval Jolion» – женщина 1988 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.