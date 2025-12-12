11:31:14 Пятница, 12 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

В ДТП в Иссинском районе пострадали четыре человека

10:00 | 12.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 12 декабря 2025. PenzaNews. Четыре человека пострадали в результате столкновения автомобилей «Toyota Corolla» и «Haval Jolion», которое произошло на 353 км дороги «Нижний Новгород — Саратов» в Иссинском районе Пензенской области в минувший четверг, 11 декабря.

В ДТП в Иссинском районе пострадали четыре человека. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как следует из сообщения, размещенного на сайте управления Госавтоинспекции УМВД России по региону, за рулем первой иномарки находился молодой человек 2000 года рождения, вторым автомобилем управлял мужчина 1988 года рождения.

«В результате происшествия водители автомобилей, а также пассажир «Toyota Corolla» – девушка 2001 года рождения и пассажир «Haval Jolion» – женщина 1988 года рождения получили телесные повреждения и были госпитализированы», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.


Читайте также
Массовые проверки водителей на состояние опьянения в Пензенской области продлятся три дня В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина Мошенники выманили у молодого жителя Сердобского района более 3,2 млн. рублей
В Сосновоборском районе женщина-инвалид после вмешательства прокуратуры обеспечена дорогостоящим лекарством Житель Пензы стал фигурантом уголовного дела из-за патронов, найденных у реки
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама