20:58:15 Суббота, 13 декабря
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Разлив мазута произошел на станции Чаис в Пензенской области, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров — РЖД

17:28 | 13.12.2025 | Происшествия

Печать

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Разлив мазута произошел на станции Чаис в Пензенской области, где сошли с рельсов два локомотива и 23 железнодорожные цистерны, площадь загрязнения, по предварительным данным, оценивается в 750 кв. метров. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале РЖД.

Разлив мазута произошел на станции Чаис в Пензенской области, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров — РЖД

Фото: приволжская транспортная прокуратура

«Сегодня на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Движение по станции временно приостановлено. В связи с утечкой груза из цистерн на место направлены специалисты экологической лаборатории РЖД и «Экоспас». Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия.

Ранее в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги была размещена информация о том, что в 11.49 при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, что привело к сходу грузовых вагонов. По данным КбшЖД, никто не пострадал. Для ликвидации последствий на место были направлены три восстановительных поезда.

Транспортная прокуратура в связи с произошедшим начала проверку.

По информации Федеральной пассажирской компании, из-за ситуации на станции Чаис задерживаются шесть пассажирских поездов.


Читайте также
«Пензаэнерго» продолжает работу по урегулированию вопросов, связанных с незаконным размещением оборудования связи на опорах ЛЭП В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, который устроил дебош в баре
В Пензенской области подведены итоги профилактического мероприятия «Встречная полоса» В Нижнеломовском районе столкнулись два грузовика, один из водителей госпитализирован
В Пензе столкнулись две легковушки, пострадала женщина Мошенники выманили у молодого жителя Сердобского района более 3,2 млн. рублей
Все новости
Актуальное

2007–2025 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

На сайте используются сервисы веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и LiveInternet. Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама