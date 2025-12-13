Разлив мазута произошел на станции Чаис в Пензенской области, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров — РЖД Происшествия

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Разлив мазута произошел на станции Чаис в Пензенской области, где сошли с рельсов два локомотива и 23 железнодорожные цистерны, площадь загрязнения, по предварительным данным, оценивается в 750 кв. метров. Об этом говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале РЖД.

Фото: приволжская транспортная прокуратура

«Сегодня на станции Чаис в Пензенской области произошел сход двух локомотивов и 23 цистерн с мазутом. Движение по станции временно приостановлено. В связи с утечкой груза из цистерн на место направлены специалисты экологической лаборатории РЖД и «Экоспас». Распространение мазута локализовано на участке, прилегающем к насыпи. Предварительно, площадь загрязнения оценивается в 750 кв. метров», — сказано в тексте.

В нем подчеркивается, что принимаются все необходимые меры для устранения последствий происшествия.

Ранее в Telegram-канале Куйбышевской железной дороги была размещена информация о том, что в 11.49 при производстве маневровых работ на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло столкновение маневрового локомотива с грузовым поездом, что привело к сходу грузовых вагонов. По данным КбшЖД, никто не пострадал. Для ликвидации последствий на место были направлены три восстановительных поезда.

Транспортная прокуратура в связи с произошедшим начала проверку.

По информации Федеральной пассажирской компании, из-за ситуации на станции Чаис задерживаются шесть пассажирских поездов.