Олег Денисов поздравил пензенцев с Днем Конституции Общество

Пенза, 12 декабря 2025. PenzaNews. Глава Пензы Олег Денисов поздравил жителей областного центра с Днем Конституции Российской Федерации.

Фото: Penza-gorod.ru

«Более трех десятилетий главный закон страны служит гарантией защиты прав и свобод граждан, стабильности и развития России. В основе Конституции — общегосударственные и человеческие ориентиры, которые веками объединяют весь наш многонациональный народ. Любовь к Родине, сохранение исторической правды и памяти о подвиге воинов Отечества являются важными ценностями для каждого человека. Наша задача — сохранить и укрепить этот фундамент, воспитать новые поколения в уважении к традициям и конституционным принципам», — подчеркнул Олег Денисов.

«Современные вызовы требуют от нас единства и сплоченности. Уверен, что пензенцы всегда будут проявлять гражданскую ответственность, чтить закон и добросовестно трудиться на благо Сурского края и всей страны», — добавил глава города.

Он пожелал жителям Пензы крепкого здоровья, мира, счастья и благополучия.