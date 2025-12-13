16:05:49 Суббота, 13 декабря
Прокуратура организовала проверку по факту схода грузовых вагонов в Пензенской области

15:41 | 13.12.2025 | Происшествия

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Мордовская транспортная прокуратура начала проверку по факту схода грузовых вагонов на станции Чаис в Пензенской области.

Фото: приволжская транспортная прокуратура

«По предварительным данным, 13 декабря 2025 года в дневное время в Пензенской области на станции Чаис Куйбышевской железной дороги произошло боковое столкновение маневрового локомотива с головной частью грузового поезда. Обстоятельства устанавливаются. На место происшествия выехал исполняющий обязанности мордовского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа. Транспортная прокуратура проводит проверку соблюдения требований законодательства о безопасной эксплуатации железнодорожного транспорта», — говорится в сообщении, размещенном в официальном сообществе приволжской транспортной прокуратуры в соцсети «ВКонтакте».

В нем добавляется, что в результате столкновения произошел сход грузовых вагонов.

«Для ликвидации последствий направлены три восстановительных поезда», — отмечается в тексте.

В нем также обращается внимание на то, что приволжская транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов дальнего следования, возникшими в результате происшествия на станции Чаис в Пензенской области.


