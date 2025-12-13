В Пензенской области из-за резкого ухудшения погодных условий введен режим повышенной готовности Общество

Пенза, 13 декабря 2025. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен на территории Пензенской области в связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«В связи с резким ухудшением погодных условий и понижением температуры воздуха по согласованию с региональным управлением МЧС вводим на территории Пензенской области режим повышенной готовности», — написал он в своем Telegram-канале утром в субботу, 13 декабря.

Олег Мельниченко добавил, что в ряде районов из-за непогоды произошли отключения электроэнергии, на местах работают аварийные бригады.

«Прошу всех вас по возможности сегодня отложить поездки и прогулки, не пользоваться личным автотранспортом, не выходить из дома без крайней необходимости. Берегите себя и своих близких», — обратился губернатор Пензенской области к жителям.