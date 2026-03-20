В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в термальный комплекс

15:48 | 20.03.2026 | Происшествия

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 40-летнего мужчину, который пытался проникнуть в термальный комплекс, расположенный в микрорайоне Арбеково.

«Сигнал «Тревога» поступил в вечернее время, [...] на место незамедлительно был направлен экипаж Росгвардии. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который пытался попасть на территорию термального комплекса через служебный вход. Гражданин вел себя агрессивно, ломился в дверь, громко выражался нецензурной бранью, активно жестикулировал и выкрикивал бессвязные фразы. Сотрудники Росгвардии предприняли попытку урегулировать ситуацию мирным путем и сделали мужчине предупреждение о необходимости прекратить противоправные действия, однако он не отреагировал на законные требования правоохранителей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.


Читайте также
В Нижнеломовском районе мужчина угрожал сожительнице убийством, возбуждено уголовное дело В Пензе столкнулись три автомобиля, один из водителей госпитализирован
В Каменке росгвардейцы задержали пьяного мужчину, ломившегося в чужую квартиру В Пензенской области за сутки произошло три пожара
В Сердобске женщина приговорена к 7 годам колонии за убийство сожителя В Пензе пенсионерка лишилась более 1,5 млн. рублей в надежде заработать на инвестициях
