В Пензе росгвардейцы задержали мужчину, пытавшегося проникнуть в термальный комплекс Происшествия

Пенза, 20 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали 40-летнего мужчину, который пытался проникнуть в термальный комплекс, расположенный в микрорайоне Арбеково.

«Сигнал «Тревога» поступил в вечернее время, [...] на место незамедлительно был направлен экипаж Росгвардии. Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили 40-летнего мужчину, который пытался попасть на территорию термального комплекса через служебный вход. Гражданин вел себя агрессивно, ломился в дверь, громко выражался нецензурной бранью, активно жестикулировал и выкрикивал бессвязные фразы. Сотрудники Росгвардии предприняли попытку урегулировать ситуацию мирным путем и сделали мужчине предупреждение о необходимости прекратить противоправные действия, однако он не отреагировал на законные требования правоохранителей», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что в итоге мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.