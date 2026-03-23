В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые устроили драку в ночном клубе

11:46 | 23.03.2026 | Происшествия

Пенза, 23 марта 2026. PenzaNews. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области задержали двоих мужчин, которые устроили драку в одном из ночных клубов в Октябрьском районе Пензы.

В Пензе росгвардейцы задержали двоих мужчин, которые устроили драку в ночном клубе. Фото из архива ИА «PenzaNews»

«Кнопка тревожной сигнализации на охраняемом объекте сработала поздней ночью. Прибывшие на место росгвардейцы установили, что конфликт произошел в общественной уборной между двумя ранее незнакомыми посетителями — мужчинами 1975 и 1993 годов рождения. Словесная перепалка быстро переросла в драку, в ходе которой они нанесли друг другу телесные повреждения», — говорится в сообщении, размещенном на сайте управления Росгвардии по Пензенской области.

В нем добавляется, что на место происшествия были вызваны сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

«Медики осмотрели пострадавших и приняли решение о госпитализации 50-летнего мужчины, у которого были зафиксированы множественные гематомы и кровоподтеки. Второй участник конфликта был передан сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», — сказано в тексте.


