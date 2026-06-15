В Пензенской области мужчина погиб при попытке спасти тонущую женщину Происшествия

Пенза, 15 июня 2026. PenzaNews. 35-летний мужчина погиб, пытаясь спасти женщину, которая начала тонуть в водоеме в селе Тимирязево Башмаковского района Пензенской области. Об этом говорится в сообщении пресс-службы следственного управления СКР по региону.

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«В ходе первоначальных проверочных мероприятий установлено, что вечером 13 июня 2026 года мужчина находился на берегу пруда в селе Тимирязево Башмаковского района со своими знакомыми. Через некоторое время женщина из этой компании пошла купаться и начала тонуть. На помощь к ней поплыл 35-летний мужчина, который в результате утонул. Женщине удалось спастись», — сказано в пресс-релизе.

В нем добавляется, что тело погибшего было обнаружено в водоеме на следующий день водолазами пензенского пожарно-спасательного центра.

«Следователем проведен осмотр места происшествия, каких-либо телесных повреждений на погибшем не обнаружено. С целью установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза», — поясняется в тексте.

В сообщении отмечается, что в настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

«По результатам проведения проверки будет принято процессуальное решение», — говорится в нем.