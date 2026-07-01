Совершена атака БПЛА на Пензу, губернатор находится на объекте, где работают службы экстренного реагирования Происшествия

Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что совершена атака БПЛА на Пензу, по предварительной информации, жертв и пострадавших нет.

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«Совершена атака БПЛА на Пензу. Нахожусь на объекте, где работают службы экстренного реагирования. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет», — написал глава региона в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 1 июля.

«Один беспилотник сбит в воздухе над Пензой. При обнаружении обломков БПЛА и других подозрительных предметов не трогайте их, это может быть опасно. Сообщите информацию по телефону 112», — добавил Олег Мельниченко.

Губернатор призвал жителей Пензенской области сохранять спокойствие.

«Еще раз напомню о запрете на съемку и распространение фото- и видеозаписей, где видны полет или место падения БПЛА. Не становитесь пособниками врага», — написал он.

1 июля в 3.51 в Пензенской области был введен режим «Беспилотная опасность», в 4.31 — план «Ковер».

В 6.09 губернатор Олег Мельниченко сообщил в своем канале в «Максе», что утром на территории Пензенской области силами ПВО Минобороны России сбит беспилотный летательный аппарат, обломки БПЛА повредили линии электропередачи и упали на недостроенное здание, пострадавших нет.

В 7.03 был объявлен режим «Воздушная опасность».