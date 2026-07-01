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В Пензе после атаки БПЛА введен режим повышенной готовности, определен порядок оказания помощи по восстановлению пострадавшего жилья

11:40 | 01.07.2026 | Происшествия

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Пенза, 1 июля 2026. PenzaNews. Режим повышенной готовности введен на территории Пензы в связи с последствиями атаки БПЛА, определен порядок оказания помощи жителям по восстановлению пострадавшего жилья. Об этом сообщил глава города Олег Денисов.

В Пензе после атаки БПЛА введен режим повышенной готовности, определен порядок оказания помощи по восстановлению пострадавшего жилья

Фото: канал Олега Денисова в мессенджере «Макс»

«Провел внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. В связи с последствиями атаки БПЛА принято решение о введении на территории Пензы режима повышенной готовности. Определен порядок оказания помощи жителям по восстановлению пострадавшего жилья», — написал он в своем канале в мессенджере «Макс» в среду, 1 июля.

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«Если в вашей квартире произошло повреждение, об этом необходимо сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу по номеру [+7 (8412)] 63-10-05. Телефон многоканальный, круглосуточный. В целях фиксации обращений все разговоры записываются», — пояснил Олег Денисов.

Глава Пензы особо обратил внимание на то, что администрация города не проводит обзвон граждан для уточнения состояния имущества.

«Любые звонки с подобными вопросами могут быть попыткой мошенничества. Прошу вас проявлять бдительность и не сообщать персональные данные посторонним лицам!» — призвал он.


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