Успехи ученых из Пензы в борьбе с остеопорозом вызывают интерес за рубежом — Виллорий Струков Интервью

Пенза, 23 июня 2017. PenzaNews. Разрабатываемые в Пензе препараты по борьбе с остеопорозом вызывают большой интерес у зарубежных специалистов, а на российском рынке их продвижение затрудняет доминирование иностранных фирм, с которым отечественные производители не в силах справиться без поддержки государства. Такое мнение в интервью редактору ИА «PenzaNews» Светлане Полосиной высказал заведующий кафедрой педиатрии и неонатологии Пензенского института усовершенствования врачей, завкафедрой педиатрии мединститута ПГУ, доктор медицинских наук, профессор Виллорий Струков.

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— Виллорий Иванович, Вы на протяжении многих десятилетий изучаете такое заболевание, как остеопороз, причины его возникновения и наиболее эффективные методы лечения. Расскажите, пожалуйста, почему Вас заинтересовали именно патологии опорно-двигательного аппарата?

— На тему остеопороза я вышел очень давно. После окончания Омского государственного медицинского института я мечтал заниматься научной работой, приехал в Алма-Ату. И вот я поступаю в аспирантуру, профессор Анна Ивановна Авенирова спрашивает меня, какой наукой хотелось бы заниматься. Я тогда с гордостью ответил, что кардиологией. Она на меня так внимательно посмотрела и сказала, что мне это не подходит и буду я заниматься рахитом.

Я уехал обратно в Петропавловск [город на севере Казахстана] и был жутко расстроен, что мне так не везет в жизни: в 30 лет в аспирантуру не поступил, не женат, много вопросов надо решать, а мне дают тему «Рахит». Надо сказать, что в Казахстане такой диагноз был как кличка, оскорбление. Если его ребенку поставишь, многие родители уходили, обидевшись, со словами: «Сам ты рахит!»

Я начал много читать и понял, что это вечная тема. Болезни опорно-двигательного аппарата преследуют человека на протяжении всей истории. Как сердце трудится всю жизнь, так и кости — тоже все время работают: от рождения и до самой смерти.

Осознав это, я решил, что буду заниматься этой темой, только подойду к ней с принципиально новых позиций.

— Наверное, сложно было по-новому взглянуть на проблему, которая появилась, пожалуй, одновременно с возникновением человечества.

— О болезнях костей знали даже древние греки. Но в то же время работ именно по изучению остеопороза еще 70 лет назад было очень мало.

Дело в том, что он встречался редко, потому что жизнь людей была значительно короче. Сейчас все-таки медицина достигла очень многого. Средняя продолжительность жизни из года в год увеличивается во всех странах мира. Но везде женщины живут дольше мужчин, поэтому они больше подвержены заболеваниям костей.

— Остеопороз нередко называют «болезнью стариков». В чем она выражается, и как, по Вашему мнению, можно избежать ее развития?

— Остеопороз — это метаболическое заболевание, которое характеризуется нарушением всех видов обмена веществ, но в основном — минерального. Оно ведет к расстройству деятельности многих органов и систем, однако специфические изменения происходят в костях. Это истончение трабекул, кортикального слоя, возникновение полостных образований. В результате минеральная плотность ткани меняется, что ведет к переломам.

Но меняются не только кости. Мышцы тоже не те становятся, особенно если человек не ведет здоровый образ жизни, не поддерживает физическую форму. Пьянство и никотин усугубляют ситуацию. Сегодня ведь курят не только мужчины, но и девушки их догоняют. Они все плохо кончат, у них будет остеопороз.

Чем это грозит? Даже при нетравматичных ситуациях ломаются кости. Разницу легко увидеть, если сравнить ребенка и пожилого человека. Первый много раз в день падает с высоты своего роста и ничего — кости у детей удивительно прочные. У старого человека с остеопорозом сразу же происходит перелом, самый тяжелый — перелом шейки бедра. В конечном счете он ведет к инвалидности или даже смерти.

Еще нужно сказать, что для нашего населения характерно недостаточное пребывание на свежем воздухе, особенно на солнце. Посмотрите на маленьких детей, как они гуляют — в дорогих колясках с маленьким окошечком. В них все закрыто, поэтому ребенок дышит углекислотой, что в конечном счете ведет к снижению минеральной плотности костей.

У взрослых то же самое — мы большую часть времени сидим за закрытыми окнами.

— Возможно, я ошибаюсь, но мне кажется, что еще один немаловажный фактор — это чрезмерное увлечение лекарствами, которые пациенты зачастую назначают себе сами.

— Это правда. Наше население считает, что обязательно нужно пить какие-то таблетки. К тому же люди много пьют гормонов.

На самом деле никаких таблеток не надо, если хорошо питаться, вести правильный образ жизни, заниматься закаливанием.

Если человек будет пить много самых разных лекарств, но при этом курить, мало двигаться и не гулять на солнце, то это не поможет.

Посмотрите на детей — им постоянно нужно быть в движении. За день ребенок должен набегать 3–5 км. У взрослых то же самое — нужно больше ходить. Движение необходимо в любом возрасте, в том числе и пожилым людям. А у нас считается, что если человек старый, он должен вообще сесть где-то в темном углу и сидеть там.

Еще одна большая проблема — коммерциализация медицины. Открываются частные клиники, различные консультативные центры — у всех цель заработать, поэтому большие средства тратятся на рекламу.

Различные препараты навязывают с рождения. Например, некоторые зарубежные фирмы стараются, чтобы в России как можно меньше кормили грудью. В роддомах уже дают благотворительные «подачки» — молоко иностранного производства. Говорят: «Зачем кормить грудью? Она будет некрасивая». На деле все наоборот — если женщина не кормит грудью, она будет больной, у нее появится ожирение и другие заболевания. Кормление грудью полезно и ребенку, и матери, но кому-то выгодно убедить население в обратном.

Так и с остеопорозом: одним он приносит страдания и смерть, а другим — миллиардные доходы. Ситуация просто жуткая. Лекарства очень дорогие. К тому же они еще и импортные. Получается, что пожилые пациенты, живущие на одну пенсию, плохо питаются и тратят на лекарства почти все деньги, которые затем выводятся за рубеж.

— Именно это побудило Вас заняться разработкой отечественных препаратов?

— Было понимание, что нам нужны свои препараты. В советское время наша страна в основном сама выпускала все необходимые лекарства, но многие заводы были проданы или разрушены вследствие реформ.

Первоначально перед нами стоял вопрос о создании препарата, где был бы карбонат кальция. Но я сразу возразил, что так не пойдет — карбонат кальция нужно менять на цитрат кальция.

Есть очень известное зарубежное лекарственное средство, в состав которого входит карбонат кальция. Этому препарату уже где-то 50 лет — такая технология отсталая. Но миллиарды тратятся на рекламу, в результате его пьют все — от Москвы и до Чукотки. Технология на самом деле не соответствует современным требованиям, но этими таблетками лечат и убеждают людей, что они помогают. Помогают, но иногда не оттого, что человек пьет это лекарство, а потому, что он стал хорошо питаться, вести правильный образ жизни, подлечил свою язву желудка, у него начали лучше работать кишечник и печень. Ведь одним остеопорозом взрослые не болеют. В среднем, по нашим данным, у больных, которые приходят консультироваться по остеопорозу, выявляется 5–6 заболеваний, а иногда и до 17. Но им лечат только остеопороз. Это смешно!

Что касается потребности в витамине D, который у нас не производится. Во многих препаратах концентрация слишком большая, а это ведет к тяжелым поражениям почек, сосудов, возникновению — особенно при употреблении с карбонатом кальция — кальциноза и развитию гипервитаминоза D. Это жуткая патология, она бесследно не проходит. Именно поэтому мы долго изучали дозировки, чтобы они не давали вреда.

Далее мы поняли, что основная причина остеопороза — это все-таки нарушение гормонального статуса. У женщин, когда наступает климакс, резко падает уровень эстрогенов, у мужчин в пожилом возрасте снижается выработка тестостерона.

Мало того, многие считали, что есть «чисто женские» и «чисто мужские» гормоны. У женщин это эстрогены, но оказывается, что им очень нужен тестостерон. Если его нет, то кости становятся слабыми. Что интересно: у женщин есть тестостерон и его хватает для основных потребностей, но в то же время из него сразу образуются эстрогены. Возник вопрос — как помочь женщине сохранить нормальный гормональный статус?

Американцы первыми пошли по тому пути, что нужно давать эстрогены. В принципе, это показывает хороший эффект, но через несколько лет могут возникнуть онкозаболевания, в частности, рак молочной железы. Какое-то время эстрогены применяли, но век увлечения ими прошел.

Второй этап был — применять тестостерон, в том числе у женщин. Опять-таки американцы больше всего занимались этой проблемой. Они использовали бычий тестостерон, но это оказался сильнейший допинг, участились смертельные случаи от него. Тогда в США стали от него отказываться и пришли к тому, что нужно давать гормон сои.

Мы в Пензе следили за наукой, смотрели, чем занимаются за рубежом и думали, как можем ответить. Гормоны сои наша команда сразу отвергла. Мы поняли, что от них надо уходить.

Нужно сказать, что многие детские смеси содержат сою, но девочки вырастают и становятся бездетными. Проводили эксперименты — если маленьких мышат кормить соевым молоком, они впоследствии не дают потомства и вымирают, а мы в России сою до сих пор даем в искусственных смесях. Это на самом деле жуткая ситуация.

Поэтому мы решили получить гормоны трутней. Для этого используют личинок. Это целая технология — сначала получают сок, а уже потом сухой остаток, чистый тестостерон. Отмечу, что уникальные свойства продуктов пчеловодства известны давно. Что еще важно — ни одна религия ничего не имеет против, медолечением все пользуются.

Мы были поражены, что шли с американцами в одном направлении. У них — цитрат кальция, витамин D и гормон сои, а мы вместо него использовали гормоны трутней. Там — растения, а это — живое существо, да еще какое!

— Виллорий Иванович, насколько я понимаю полученный препарат сейчас находится в статусе биологически активной добавки — БАДа, а потому не является лекарственным средством. Как это сказывается на его широком применении? Я добавлю, что по причине довольно строгих ограничений, которые сейчас есть в российском законодательстве и действуют в отношении СМИ, мы не можем называть препарат, чтобы эту информацию не признали рекламой.

— Это очень важный вопрос. Наше население приучили, что болезнь обязательно нужно лечить лекарствами. На самом деле нужно начинать с устранения причин, вызывающих ее. Если составить хорошую диету, человека можно лечить без лекарств. Конечно, все равно возникает дефицит йода, витамина D и других.

За рубежом идут по такому пути — на первом этапе лечения дают БАДы, а если заболевание уже тяжелое, хроническое — например, сахарный диабет или инфаркт Миокарда — тут нужны лекарства. В США в 80% случаев лечатся БАДами, а в остальных — лекарствами. У нас соотношение обратное — большинство делают выбор в пользу лекарств.

— На мой взгляд, в нашей стране к БАДам относятся с некой настороженностью.

— Полагаю, что это последствие усилий отдельных фирм, которые в противном случае потеряют миллиарды.

В какой-то степени это вопрос обороноспособности страны. Взять те же самые детские смеси. Россия может умереть без единого выстрела — все уродами будут рождаться. Еще будут последствия, мы пока не знаем какие. Кормить только всем своим, отечественным, надо. Также и лекарства — должны быть только свои. Только так мы можем выжить. Это вопрос здоровья нации.

При создании нового лекарства оно должно пройти стадию БАДа, зарекомендовать себя во время клинических испытаний. А еще нужно доклиническое испытание — эксперимент на животных. Необходимо найти молекулу действующего вещества. Это стоит где-то 30 млн. рублей, может, даже больше. Сейчас таких денег нет.

— Получается, что биологически активная добавка — это фактически предшественник лекарства?

— С одной стороны, если БАДов не будет, то и лекарств у нас не будет. А, с другой, не всегда нужно из БАДа делать лекарство, потому что оно тогда будет стоить очень дорого.

Авторитет БАДов поднимать надо. Лет 10 назад, а может и больше, я их презирал. У меня тоже было такое: хватай всех подряд и режь. Где болит? Вот здесь? Вырежу! Такие и сейчас есть хирурги — у них руки чешутся прооперировать, но не всегда нужна операция. Иногда пациенту просто необходимо бросить пить и курить или есть жареное, соленое и острое.

Медицина — вещь очень тонкая. Ко мне приходят с одним остеопорозом, а у самих 6–7 болезней. Нужно разобраться, какую лечить, а на какую не стоит обращать внимания. К вопросам лечения надо подходить на более высоком уровне.

Хотел бы отметить, что наши разработки начали использовать в соседних регионах. Я считаю, очень важно продвигать, развивать производство препарата именно в Пензе, чтобы деньги шли в регион, создавались новые рабочие места.

— А Вам поступали предложения из-за рубежа продать ноу-хау?

— Американцы у нас хотят его выкупить. Две фирмы просили: «Отдайте его нам».

Был такой разговор в США уже 5 лет тому назад. Мне было предложено около 100 тыс. долларов. Я объяснил, что такое решение должно приниматься коллегиально, и мы в Пензе его изучим. Мы вовремя узнали, что эта фирма не планировала запускать препарат в производство, а лишь хотела загубить российскую разработку. Поэтому, естественно, отказали.

Я считаю, что это нужно ценить. Некоторые сразу бегут за рубеж и везут туда все новации.

Вторая компания нам пыталась объяснить, что произведенный в России препарат никто в мире брать не будет — организована плотная блокада. А если на упаковке будет написано «Сделано в Соединенных Штатах Америки», весь мир будет пользоваться, и разработчики получат большие деньги.

— Виллорий Иванович, но с продвижением в России-то проблем теоретически быть не должно, или пока идеи импортозамещения декларируются лишь на бумаге?

— К сожалению, сегодня очень трудно российским предприятиям, которые создают хорошие препараты, признанные во многих странах мира. У нас в сфере здравоохранения все еще засилье иностранных фирм.

Правительство должно болеть за национальное производство, за заводы, предприятия, давать им льготы. Пусть будут и совместные предприятия, но за ними обязательно должен быть очень серьезный контроль.

В здравоохранении активно продвигается все зарубежное, достаточно посмотреть стандарты медицинской помощи или лекции, которые преподают в вузах. Какие там препараты предлагается использовать? На 95% иностранные. В итоге молодые специалисты заканчивают наш — российский — институт, а лечат потом заграничными таблетками.

В клиниках, особенно в Москве, зарубежные фирмы скупают полки, где затем будут стоять их лекарства, которые предлагают покупать пациентам.

Врачи на местах вынуждены исполнять инструкции, поступившие «из центра» — как Москва скажет, так на Камчатке и будут делать. А на Камчатке совсем по-другому лечить надо.

Когда я был в Германии с целью изучения опыта, местный профессор удивился тому, что у нас по всей стране при патологиях опорно-двигательного аппарата пьют один препарат, который широко разрекламирован. Он объясняет, что у них, хотя страна и меньше, на севере и на юге лечат совсем по-разному. Каждый врач дает свою схему.

У нас в Пензе попробуй так сделай. Если у человека несколько болезней, каждый из докторов назначает свои лекарства, но не все из них совместимы. Тут нужно подходить по-новому.

— Каким образом Вы пытаетесь изменить систему?

— Мы работаем над внедрением современных методов лечения остеопороза, активно занимаемся изучением повторных переломов, повышаем знания врачей. Многие пользуются нашими разработками и видят результаты.

— Виллорий Иванович, признаюсь честно, что когда я читала о Ваших исследованиях и разработанных при Вашем участии препаратах, то задалась вопросом о том, почему Вас до сих пор не отметили на государственном уровне или даже не выдвинули на Нобелевскую премию. У Вас есть ответ на этот вопрос?

— Отношение к ученым в России очень плохое. Не только ко мне, но и ко многим другим. Когда я был за границей мне говорили: «Приезжай сюда, мы тебя устроим, ты будешь очень богат».

В Казахстане я получил государственную премию, большой там авторитет имел. Мне вручили медаль Аль-Фараби [за научные исследования в области педиатрии по вопросам гипервитаминоза D у детей]. Это очень почетно для Средней Азии.

Здесь я столько работаю, а мне дали благодарность и почетную грамоту, больше ничего нет.

Когда я еще только приехал сюда, то со многим был не согласен — говорил о вещах, в которых мы отстали, предлагал меняться. Я знал, что бывает намного лучше и хотел, чтобы и здесь так было. Из-за этого у меня часто были неприятности. Про меня говорили: «В Пензе ему плохо», «Он против нас».

Да Пенза — лучший город мира! Я здесь живу, я люблю Пензу, люблю Россию! Моя цель всегда была — показать, что можем больше, мы можем изобретать! У нас такой потенциал есть!

— Над чем Вы сейчас трудитесь?

— Мы занимаемся разработкой персонифицированного подхода в лечении — каждый больной должен получать свое лекарство. Это будет самый высокий уровень развития медицины. Мы до него пока не доросли, но хотелось бы. Мы могли бы очень многое сделать!

— Виллорий Иванович, благодарю Вас за интервью. Будем надеяться, что разработки российских, в том числе пензенских ученых, будут оценены по достоинству.

Струков Виллорий Иванович родился в Казахстане 27 февраля 1937 года.

В 1962 году окончил педиатрический факультет Омского государственного медицинского института.

Работал в Петропавловске участковым педиатром, затем — заведующим отделением.

В 1966 году поступил в аспирантуру по специальности «Педиатрия» в Алма-Атинский государственный медицинский институт, по завершению которой успешно защитил кандидатскую диссертацию «Лимонная и пировиноградная кислоты в патогенезе рахита».

С 1969 по 1978 годы работал ассистентом, затем — доцентом кафедры госпитальной педиатрии Алма-Атинского ГМИ.

В 1978 году по конкурсу был избран на должность заведующего кафедрой педиатрии Пензенского института усовершенствования врачей.

В 1979 году защитил докторскую диссертацию «Побочные и токсические реакции на витамин D».

В 1993 году под его руководством впервые в Поволжье был открыт центр остеопороза, в 1999 году совместно с зарубежными учеными — международная школа по неонатологии.

С 2003 году возглавил кафедру педиатрии медицинского института при Пензенском государственном университете.

Совместно с сотрудниками кафедр, министерства здравоохранения региона и коллективом детской клинической больницы имени Н.Ф. Филатова разработал и внедрил в практику три целевые научно-практические программы: факторы риска, профилактика остеопороза у детей и подростков; здравоохранение новорожденных детей Пензенской области; организация, охрана и поддержка грудного вскармливания.

Вместе с коллегами разработал мебельный комплекс для совместного пребывания матери и ребенка в родильном доме. Позже идею реализовали на практике: роддома в Пензе и Заречном были оснащены такой мебелью.

Редактор 15 сборников «Новые медицинские технологии в охране здоровья здоровых, в диагностике, лечении и реабилитации больных».

Несколько десятилетий посвятил вопросам изучения патологии опорно-двигательного аппарата, рахита, остеопенического синдрома у детей, остеопороза и процессов нарушения фосфорно-кальциевого обмена, а также гиперминерализации. Результаты работы по данным проблемам были представлены в двух докторских и 11 кандидатских диссертациях, трех монографиях, многочисленных учебных пособиях и выступлениях на съездах и конференциях.

Под его научным руководством защищены две докторские и 16 кандидатских диссертаций.

Является автором более 400 печатных работ, 10 монографий, 40 учебно-методических пособий, имеет два авторских свидетельства на изобретения, свыше 25 рационализаторских предложений и более 100 внедрений в практическое здравоохранение.

Отличник здравоохранения. Врач-педиатр высшей категории. Член Российской ассоциации педиатров.

Удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством», награжден серебряной медалью ВДНХ за способ лечения синдрома дыхательных расстройств у детей (1984), отмечен государственной премией Казахстана и медалью Аль-Фараби за научные исследования в области педиатрии по вопросам гипервитаминоза D у детей.

Имеет многочисленные грамоты.